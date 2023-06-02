Певица Инстасамка объяснила соблюдение налогового законодательства верой в карму

Популярная среди молодежи певица Инстасамка заявила, что соблюдает налоговое законодательство России и оплачивает счета. Артистка отметила, что верит в карму.
Инстасамка не скрывает, что получает большие доходы за выпуск песен. По ее словам, попавшие в скандал с налогами блогеры могли получать средства незаконными способами. В интервью изданию Zhara Magazine она призналась в вере в карму и подчеркнула, что у нее отсутствуют долги по налогам.
Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении блогеров Валерии Чекалиной и Елены Блиновской. «Королеве марафонов» оставили в силе меру пресечения в виде домашнего ареста.