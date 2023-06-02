Певица Инстасамка объяснила соблюдение налогового законодательства верой в карму

Инстасамка не скрывает, что получает большие доходы за выпуск песен. По ее словам, попавшие в скандал с налогами блогеры могли получать средства незаконными способами. В интервью изданию Zhara Magazine она призналась в вере в карму и подчеркнула, что у нее отсутствуют долги по налогам.