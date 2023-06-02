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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции

Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что «много и сильно» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия, заявил венгерский политик в эфире радио Kossuth.

«Это огромное облегчение. Честно скажу, я не только «болел» за победу президента, я молился за нее, сильно и много», — пояснил Виктор Орбан.

По словам главы венгерского кабмина, в случае победы «человека Джорджа Сороса» миграционный поток в Европу вырос бы сразу на 2-3 млн человек. Кроме того, осложнился бы транзит российской нефти, подчеркнул премьер-министр Венгрии.
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