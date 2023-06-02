Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что «много и сильно» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия, заявил венгерский политик в эфире радио Kossuth.