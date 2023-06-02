«Птичку жалко!»: бизнесмен Илон Маск планирует изменить логотип и название соцсети Twitter

Логотип и название социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) в скором времени могут быть изменены. Об этом рассказал бизнесмен и владелец ресурса Илон Маск.
Социальную сеть Twitter ожидает ребрендинг, заявил предприниматель. Изменения коснутся логотипа и названия компании. Привычная для пользователей соцсети птичка может смениться на букву «X».
Ранее появилась информация, что Twitter могут запретить на территории Евросоюза с 25 августа текущего года. Это связано с отказом компании соответствовать европейским правилам, сообщил делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.