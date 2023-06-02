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«Птичку жалко!»: бизнесмен Илон Маск планирует изменить логотип и название соцсети Twitter

Общество
«Птичку жалко!»: бизнесмен Илон Маск планирует изменить логотип и название соцсети Twitter

Логотип и название социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) в скором времени могут быть изменены. Об этом рассказал бизнесмен и владелец ресурса Илон Маск.

Социальную сеть Twitter ожидает ребрендинг, заявил предприниматель. Изменения коснутся логотипа и названия компании. Привычная для пользователей соцсети птичка может смениться на букву «X».

Ранее появилась информация, что Twitter могут запретить на территории Евросоюза с 25 августа текущего года. Это связано с отказом компании соответствовать европейским правилам, сообщил делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.
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