«Народ должен участвовать»: Пригожин поддержал идею защиты российских границ силами добровольцев

Ранее известные Telegram-блогеры выразили желание собственными силами организовать оборону российских границ. Однако в ответ никакой обратной реакции от властей они не получили. В связи с этим авторы одного из каналов в Telegram обратились к Пригожину с просьбой рассказать, могут ли неравнодушные лидеры мнений помочь стране защитить рубежи государства, если армия с такой задачей не справляется.