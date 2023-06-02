«Народ должен участвовать»: Пригожин поддержал идею защиты российских границ силами добровольцев

Неравнодушные жители России должны принимать участие в защите рубежей государства. Такую точку зрения высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Ранее известные Telegram-блогеры выразили желание собственными силами организовать оборону российских границ. Однако в ответ никакой обратной реакции от властей они не получили. В связи с этим авторы одного из каналов в Telegram обратились к Пригожину с просьбой рассказать, могут ли неравнодушные лидеры мнений помочь стране защитить рубежи государства, если армия с такой задачей не справляется.
«Безусловно, лидеры мнений очень важны, для того чтобы заставить власть шевелиться. Несмотря на то что в приграничных областях гибнут люди и страна в опасности, власть пока не делает ничего нужного для того, чтобы это не происходило, и остается в своих бюрократических коррупционных рамках. Поэтому, конечно, лидеры мнений очень важны», — приводит комментарий основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Однако создатель «оркестра» отметил, что подписчики каналов в мессенджере зачастую — люди из разных регионов страны, которые даже не могут держать в руках оружие.
«Поэтому если вы посмотрите мои предложения об охране границ, то, конечно, народ должен участвовать в этом и в основном те люди, которые находятся в местах проживания недалеко от места несения службы, чтобы им это было удобнее — защищать свою землю. А лидеры мнений своим мнением должны в этом участвовать», — отметил он.
Пригожин подчеркнул, что именно для этих целей и был создан проект «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», с помощью которого неравнодушные граждане, не боясь, могут делиться своими оценками сложившейся ситуации.
«За этим последуют определенные репрессии, особенно со стороны администрации президента, которая будет пытаться заставить правоохранительные органы реагировать. Но если вы это делаете в рамках закона, то это необходимо делать, иначе мы будем плыть по течению, пока история нас не спустит в канализацию», — подытожил глава ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал проблемы теробороны в Белгородской, Курской и Брянской областях. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», необходимо поощрять тех, кто помогает России в рамках проведения спецоперации на Украине.