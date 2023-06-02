Невеста в балетках и 1700 гостей: свадьба принца Иордании прошла во дворце Захран

В Аммане 1 июня состоялась королевская свадьба. Принц Иордании Хуссейн бин Абдалла взял в жены архитектора из Саудовской Аравии Раджву Аль Саиф. Событию предшествовали многочисленные приготовления и предварительные празднования.
Принц и его избранница устроили церемонию бракосочетания в саду во дворце Захран. В 1993 году в этом месте поженились родители 28-летнего наследника — королева Рания аль-Абдалла и король Иордании Абдалла II. Ранее они устроили роскошные мероприятия для молодоженов. Абдалла II организовал ужин, на котором присутствовало более четырех тысяч гостей. Приглашенных угощали праздничным национальным блюдом мансаф — бараниной с рисом и йогуртовым соусом. Рания устроила девичник для Раджвы 22 мая. Вечеринка с хной прошла при Королевском Хашимитском дворе.
Свадьба началась с прибытия короля и королевы под выступление музыкального военного оркестра. Затем появился Хуссейн в форменном костюме, встретив своих родителей в беседке для церемонии во дворцовом саду. Примерно в то же время невеста прибыла с младшими братьями и сестрами жениха. Принцессы помогали Раджве со шлейфом ее платья от ливанского дизайнера Elie Saab, а 18-летний принц проводил невесту к беседке, где ее встретил будущий муж.
Церемонию бракосочетания провел доктор Ахмед Аль Халайль, имам Королевского Хашимитского суда. Хуссейн и Раджва подписали брачный договор с двумя свидетелями, поцеловали друг друга в щеки и отправились в составе кортежа из красных внедорожников во дворец Аль-Хусейния. Молодожены торжественно вошли во двор под аккомпанемент военного оркестра и поприветствовали 1700 гостей, которые прибыли из разных уголков света. Всем присутствующим вручали в знак гостеприимства кофе и финики.
На свадьбе гостей развлекали местные артисты, солисты хора, танцевальные коллективы. На мероприятие прибыли зарубежные гости, например, представители британской монархии принц Уильям Уэльский и Кейт Миддлтон, а также кронпринцесса Швеции Виктория Ингрид Алиса Дезире. После официальной церемонии они отправились на банкет, который завершился торжественным разрезанием семиярусного торта, украшенного цветами.
Пара была помолвлена в сентябре прошлого года. Это событие состоялось в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, где работала в дизайн-студии Designlab Experience невеста принца. По данным королевского двора, ее отец происходит из старинного знатного рода. Жених рассказал, что с Раджвой его познакомил одноклассник.