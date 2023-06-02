Невеста в балетках и 1700 гостей: свадьба принца Иордании прошла во дворце Захран

Свадьба началась с прибытия короля и королевы под выступление музыкального военного оркестра. Затем появился Хуссейн в форменном костюме, встретив своих родителей в беседке для церемонии во дворцовом саду. Примерно в то же время невеста прибыла с младшими братьями и сестрами жениха. Принцессы помогали Раджве со шлейфом ее платья от ливанского дизайнера Elie Saab, а 18-летний принц проводил невесту к беседке, где ее встретил будущий муж.