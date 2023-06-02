Треть граждан РФ ощутила подорожание мяса и медицинских препаратов за последний месяц

Почти каждый третий гражданин РФ указал на заметное повышение цен на мясо в течение последних четырех недель. Соответствующая информация следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение».
Результаты исследования обнародованы на официальном интернет-портале социологического центра в пятницу, 2 июня. Повышение цен на лекарственные препараты за последний месяц текущего года отмечают 34% россиян.
Социологическое исследование проводилось с 26 по 28 мая 2023 года. В опросе приняли участие около 1500 опрашиваемых. Основной возраст респондентов варьируется от 18 лет. Опрашиваемые были из 104 различных населенных пунктов России.