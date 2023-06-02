Министр обороны Великобритании Бен Уоллес: у союзников Киева заканчиваются вооружения для поставок на Украину

Запасы вооружений для Киева иссякают у западных партнеров Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Washington Post.
Запасы вооружений Великобритании, которые Лондон может отправить на Украину, подходят к концу. Такая ситуация наблюдается и в других странах, осуществляющих военные поставки Киеву, отметил Уоллес.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в военный блок страны нарастить производство боеприпасов. По его словам, запасы снарядов в странах Альянса истощены из-за оказания помощи киевскому режиму и нуждаются в восстановлении.