Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Церемония бракосочетания назначена на 2 июня в Санкт-Петербурге.
О торжественной церемонии рассказала подруга российской певицы в социальных сетях. Пока другие подробности предстоящей свадьбы неизвестны. Отмечается, что мероприятие пройдет в пятницу, 2 июня в Санкт-Петербурге.
Это третий по счету брак 54-летней артистки. Избранником Татьяны Булановой стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Пара вместе уже три года, а предложение исполнительнице сделали в ноябре 2022.
Ранее возлюбленный подарил певице Булановой названный в ее честь ресторан за 50 млн рублей. Она пообещала, что будет регулярно устраивать свои концертные программы и приглашать друзей выступать в заведении.