Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева

Шоу-бизнес
Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Церемония бракосочетания назначена на 2 июня в Санкт-Петербурге.

О торжественной церемонии рассказала подруга российской певицы в социальных сетях. Пока другие подробности предстоящей свадьбы неизвестны. Отмечается, что мероприятие пройдет в пятницу, 2 июня в Санкт-Петербурге.

Это третий по счету брак 54-летней артистки. Избранником Татьяны Булановой стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Пара вместе уже три года, а предложение исполнительнице сделали в ноябре 2022.

Ранее возлюбленный подарил певице Булановой названный в ее честь ресторан за 50 млн рублей. Она пообещала, что будет регулярно устраивать свои концертные программы и приглашать друзей выступать в заведении.
буланова свадьба петербург церемония
Военкоры ФАН