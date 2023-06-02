«Выложили в открытый доступ, чтобы общество знало, что мы обсуждаем»: Пригожин о встречах с информационными партнерами в российских городах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его встречи с журналистами в нескольких городах России были не пресс-конференциями, а беседами с информационными партнерами, которые специально выложили в открытый доступ.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос редакции издания 72. RU о том, входит ли в его рабочие планы посещение Тюмени и общение с местными СМИ.
«Я, безусловно, когда-то доберусь до Тюмени. Но те города, которые я посетил, это были не пресс-конференции. Это ошибочно. Это были встречи с нашими информационными партнерами, которые мы специально выложили в открытый доступ, те части, которые они посчитали нужным, для того чтобы общество знало, что мы обсуждаем. Поэтому речь о пресс-конференциях пока не шла», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее глава ЧВК «Вагнер» объяснил, что цель его поездок по России — встречи с партнерскими организациями в формате беседы, напоминающей политинформацию и планирование дальнейших совместных мероприятий.