Суд в Приморье рассмотрит дело о контрабанде крупной суммы денег

Уголовное дело о контрабанде крупной суммы наличных денежных средств направили в суд в Уссурийске. Иностранка совершила попытку пересечь границу с крупной суммой юаней и рублей.
Как сообщает ИА PrimaMedia, следователи ЛО МВД России на ст. Уссурийск завершили производство по уголовному делу о попытке вывоза за границу наличности на сумму, эквивалентную 85 000 долларов США.
В январе этого года 50-летняя гражданка одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая проживает во Владивостоке, отправилась на автобусе из столицы Приморья в нп. Пограничный Приморского края, где собиралась пересечь границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Но во время прохождения процедуры таможенного досмотра, даму задержали служащие Уссурийской таможни, которые выявили в багаже нарушительницы большую сумму наличных денежных средств. В данный момент все материалы уголовного дела передали в суд для последующего разбирательства.