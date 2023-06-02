Суд в Приморье рассмотрит дело о контрабанде крупной суммы денег

В январе этого года 50-летняя гражданка одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая проживает во Владивостоке, отправилась на автобусе из столицы Приморья в нп. Пограничный Приморского края, где собиралась пересечь границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.