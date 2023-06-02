Пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на предприятии в селе Тасеево Красноярского края

Пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на лесоперерабатывающем предприятии в Тасеевском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 2 июня в 10:32 по местному времени. На площади 8 тысяч квадратных метров загорелись отходы лесопиления.
На место пожара уже работают 63 человека и 18 единиц техники, включая Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Также в борьбе с огнем участвуют добровольные пожарные.
Пожар разбит на четыре участка: два из них направлены на тушение пожара, и два — на защиту готовой продукции лесопилки. Кроме того, для защиты села Тасеево сделаны противопожарные разрывы. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее пожарные устраняли возгорание на территории пилорамы в районе населенного пункта Шуваева в Красноярском крае. Горели отходы лесопильного производства.