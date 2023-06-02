ВС РФ отразили две попытки атаки ВСУ в районе Молчаново

По словам Зыбинского, противник был вынужден бежать от российских подразделений. Но ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по своим же отступившим подразделениям. Потери врага в итоге составили до взвода личного состава. Еще семь украинских солдат сдались в плен.