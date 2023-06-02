Российская армия смогла отбросить ВСУ в районе Молчаново. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По имеющимся данным, в районе обозначенного населенного пункта украинские военные из 70-й ОСБ попытались предпринять две попытки атаки на российских бойцов в пешем порядке. Однако солдаты армии РФ сумели помешать военнослужащим ВСУ.
По словам Зыбинского, противник был вынужден бежать от российских подразделений. Но ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по своим же отступившим подразделениям. Потери врага в итоге составили до взвода личного состава. Еще семь украинских солдат сдались в плен.
Также представитель пресс-центра сказал, что авиация «Запада» продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противников. Вместе с этим уничтожаются места хранения вооружений и военной техники 14-й и 92-й ОМБР и подразделений территориальной обороны.
Ранее российская армия уничтожила до взвода ВСУ ударами из ТОС «Солнцепек». Это произошло на Купянском направлении.