Военный трибунал Ливана обвинил членов «Хезболлы» в убийстве миротворца ООН

Временные силы ООН в Ливане были направлены в республику по решению Совета безопасности в 1978 году. Их целью ставился контроль над выводом из страны подразделений Израиля и помощь Бейруту в создании эффективного правительства. С начала миссии на территории страны погибли не менее 320 миротворцев. Последнее нападение, не учитывая декабрьское, отмечалось в 2007 году, когда шесть военнослужащих пострадали от взрыва на юге Ливана.