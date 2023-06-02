Военный трибунал Ливана обвинил членов «Хезболлы» в убийстве миротворца ООН

Атака на конвой временных сил организации произошла в конце прошлого года на юге республики.
Военный трибунал Ливана подписал приговор пятерым членам военизированного движения «Хезболла», обвиненным в убийстве ирландского миротворца Организации Объединенных Наций в декабре 2022 года.
Тогда бронетранспортер Временных сил ООН в республике (UNIFIL) подвергся обстрелу в районе деревни Аль-Акбия на юге страны, где влияние «Хезболлы» наиболее сильно. Десять дней спустя движение передало властям подозреваемого в убийстве миротворца — Мухаммада Айяда. В группировке подчеркнули, что стрелок якобы не являлся ее членом, лишь сторонником.
Тем не менее обвинения были распространены еще на четырех человек. Согласно заключению суда, пятеро подозреваемых сформировали преступную группировку, организовали нападение и совершили умышленное убийство.
Пока под стражей содержится лишь Айяд, остальные все еще находятся на свободе. При этом отчет гласит, что камеры видеонаблюдения и прочие записи зафиксировали подробности инцидента: атакующие со всех сторон машину люди переговаривались по рациям и упоминали свою принадлежность к «Хезболле». Теперь, согласно уголовному кодексу Ливана, всем нападавшим может грозить смертная казнь. В UNIFIL приветствовали решение трибунала.
«Это один из важных шагов на пути к правосудию, и мы продолжаем призывы привлечь к ответственности всех виновных. Нападения на мужчин и женщин, служащих делу мира, являются серьезными преступлениями, и с ними нельзя мириться. Мы с нетерпением ждем справедливости для рядового Руни, его раненых коллег и их семей», — заявил представитель организации прессе.
Временные силы ООН в Ливане были направлены в республику по решению Совета безопасности в 1978 году. Их целью ставился контроль над выводом из страны подразделений Израиля и помощь Бейруту в создании эффективного правительства. С начала миссии на территории страны погибли не менее 320 миротворцев. Последнее нападение, не учитывая декабрьское, отмечалось в 2007 году, когда шесть военнослужащих пострадали от взрыва на юге Ливана.