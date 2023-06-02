Китайцы с радостью встретили вернувшуюся после 20 лет в зоопарке США гигантскую панду

Гигантскую панду по имени Яя вернули в Пекин из США после 20-летней аренды у зоопарка Мемфиса. Сотни людей пришли в Пекинский зоопарк увидеть ее, но это удалось не всем. Животное еще восстанавливается и набирается сил после долгой дороги домой.
«Мы видели новости о том, что Яя вернулась в Пекин примерно два дня назад. Мы действительно счастливы и надеемся, что однажды сможем увидеть ее. Поскольку она только что вернулась, ей все еще может потребоваться некоторое время, чтобы прийти в себя. Я верю, что здесь, в Пекинском зоопарке, о ней будут лучше заботиться, и Яя будет здорова и счастлива. В следующий раз я приду навестить ее вместе с моим ребенком», — поделилась посетительница зоопарка Хоу.
Яя была отдана в аренду в далеком 2003 году, во время пика американо-китайских отношений. Ее возвращение для многих стало символическим и подчеркнуло напряженность, растущую между двумя мировыми державами.