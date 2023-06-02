Китайцы с радостью встретили вернувшуюся после 20 лет в зоопарке США гигантскую панду

Гигантскую панду по имени Яя вернули в Пекин из США после 20-летней аренды у зоопарка Мемфиса. Сотни людей пришли в Пекинский зоопарк увидеть ее, но это удалось не всем. Животное еще восстанавливается и набирается сил после долгой дороги домой.