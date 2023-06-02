Военный эксперт Василий Кашин объяснил, для чего будет переформатирована армия РФ

Как сообщил 2 июня российский генерал Евгений Бурдинский, в этом году в армии РФ сформируют общевойсковую и воздушную армии, Московский и Ленинградский военные округа, а также новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.
По мнению военного аналитика Василия Кашина, новая структура армии необходима РФ для повышения эффективности ее действий на Украине.
Как заявил замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский, в Вооруженных силах России уже в этом году сформируют общевойсковую и воздушную армии, а также два военных округа — Московский и Ленинградский. Кроме того, будут созданы новый армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.
Как указали эксперты, формирование Московского и Ленинградского военных округов руководство Министерства обороны РФ анонсировало еще в декабре. Это объяснялось «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить альянс за счет Финляндии и Швеции». Сейчас в России четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.
Ранее в Минобороны предлагали создать новый армейский корпус в Карелии. А также призывали «для обеспечения военной безопасности» государства увеличить численность армии до полутора миллионов военных, в том числе — до 695 тысяч контрактников.
Как сообщил ФАН военный аналитик, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, все эти изменения в структуре нашей армии назрели очень давно.
«По сути, сейчас начата реализация решений, ранее принятых нашим военным руководством. На мой взгляд, все эти меры давно назрели. Ключевой причиной такого тяжелого течения военной спецоперации, как в последний год, являлись не какие-то частные ошибки наших генералов, нехватка вооружений или слабая тактика. А банально низкая численность армии РФ, а также неадекватная требованиям времени структура российских вооруженных сил», — отметил Кашин.
Военные действия на Украине показали, что нам нужно резкое увеличение численности Сухопутных войск, оперативно-тактической и армейской авиации, а также количества БПЛА разных типов, указал он.
«Все эти меры призваны повысить эффективность действий, прежде всего, наших сухопутных сил. Как выяснилось, в нашей армии было катастрофически мало мотострелков, маловато танков, недостаточно многоцелевых истребителей и т. д. Все эти недочеты нужно быстро устранять, а также менять структуру управления и сокращать время согласования и выполнения приказов на передовой. Собственно, всем этим наши военные сейчас и занимаются. Думаю, если все намеченные меры будут приняты оперативно, то вскоре наши войска покажут совершенно другую эффективность действий на Украине», — заключил военный эксперт.
Напомним, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в российскую армию с 1 января по 31 мая набрали более 134 тысяч человек. Ранее он говорил, что с начала года в ВС поступили 117,4 тысячи контрактников и добровольцев. Летом 2022-го президент Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в 2 миллиона 40 тысяч человек, в том числе — 1 миллион 150 тысяч военнослужащих.