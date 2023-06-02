Военный эксперт Василий Кашин объяснил, для чего будет переформатирована армия РФ

Напомним, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в российскую армию с 1 января по 31 мая набрали более 134 тысяч человек. Ранее он говорил, что с начала года в ВС поступили 117,4 тысячи контрактников и добровольцев. Летом 2022-го президент Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в 2 миллиона 40 тысяч человек, в том числе — 1 миллион 150 тысяч военнослужащих.