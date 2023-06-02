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Журналистов телеканала «Звезда» не пустили на территорию города Шебекино в Белгородской области

Происшествия
Журналистов телеканала «Звезда» не пустили на территорию города Шебекино в Белгородской области

Подразделение российской территориальной обороны не разрешило съемочной группе телеканала «Звезда» пройти в Шебекино. Свою позицию они объяснили тем, что необходимо предъявить соответствующее разрешение.

Однако сотрудники обороны не объяснили журналистам, где можно получить документ. Также в ведомстве запретили вести видеосъемку. На вопрос о разрешении выйти в открытый эфир специалисты получили отказ. Один из бойцов теробороны сообщил, что они не получали «никаких распоряжений по этому поводу».

Ранее об обстановке в Белгородской области рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. по его словам, более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами территории региона со стороны Вооруженных сил Украины.
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