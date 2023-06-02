Журналистов телеканала «Звезда» не пустили на территорию города Шебекино в Белгородской области

Однако сотрудники обороны не объяснили журналистам, где можно получить документ. Также в ведомстве запретили вести видеосъемку. На вопрос о разрешении выйти в открытый эфир специалисты получили отказ. Один из бойцов теробороны сообщил, что они не получали «никаких распоряжений по этому поводу».