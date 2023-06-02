Народный артист России Бедрос Киркоров сегодня отмечает свой 91-й день рождения

Сегодня своей день рождения отмечает болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров. Отец короля русской поп-музыки родился 2 июня 1932 года в городе Варна, Болгария.
Сын сапожника, Бедрос с детства рос среди музыки, поскольку родители с раннего возраста брали с собой на репетиции и выступления городского армянского хора, участниками которого они были. При этом сам он мечтал стать танцором, но не сложилось, потому что просто в труппе не было мест.
И хотя сперва Киркоров старший планировал пойти по стопам отца и даже закончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер». Однако музыкой он хотел заниматься больше, поэтому дополнительно отучился и в музыкальном училище.
Петь он продолжил во время армейской службы, выступая в военном ансамбле. После демобилизации работал в оперном театре Варны. Однажды, во время одного из его выступлений на Бедроса обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и предложил певцу перебраться в Москву, получить высшее музобразование. Так Киркоров в 1962 году попал в СССР.
В столице он поступил сразу на 2-й курс ГИТИСа. Активная концертная деятельность продолжалась во время обучения. Выступал даже с самим Леонидом Утесовым.
В 2002 году, сын Филипп Киркоров в честь семидесятилетия отца устроил ему бенефис «Юбилей в кругу друзей», который прошел в Государственном центральном концертном зале «Россия». А уже в 2007 году состоялся еще один юбилейный концерт «От сердца к сердцу», в котором был задействован симфонический оркестр.
Бедрос Киркоров является «Заслуженным артистом Российской Федерации», а также «Народным артистом РФ». В 2008 году за личный вклад в развитие культуры и искусства России приказом президента был удостоен Ордена «За честь и достоинство».