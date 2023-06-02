Народный артист России Бедрос Киркоров сегодня отмечает свой 91-й день рождения

Сын сапожника, Бедрос с детства рос среди музыки, поскольку родители с раннего возраста брали с собой на репетиции и выступления городского армянского хора, участниками которого они были. При этом сам он мечтал стать танцором, но не сложилось, потому что просто в труппе не было мест.