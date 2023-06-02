Появились кадры с места ДТП с участием такси и мотоцикла на Васильевском острове в Петербурге

Авария произошла у дома №54 на Малом проспекте, где магистраль не поделили Hyundai Solaris и двухколесное транспортное средство. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы. Пассажиры, находившиеся в такси, не пострадали.