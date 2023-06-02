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Появились кадры с места ДТП с участием такси и мотоцикла на Васильевском острове в Петербурге

Происшествия

Кадры с места столкновения мотоцикла и автомобиля такси на Васильевском острове в Петербурге появились в Сети. Видео оказалось в распоряжении ФАН.

Авария произошла у дома №54 на Малом проспекте, где магистраль не поделили Hyundai Solaris и двухколесное транспортное средство. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы. Пассажиры, находившиеся в такси, не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Брянской области произошла авария с участием мотоцикла и легкового авто. В результате ЧП водитель первого погиб, а в отношении гражданина, находившегося за рулем машины, возбудили уголовное дело.
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