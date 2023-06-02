Закончен капремонт детской больницы №3 в Новосибирске

Как напомнил Хальзов, капремонт объекта был выполнен по поручение губернатора региона Андрея Травникова на средства, выделенные из областного бюджета. В итоге возможности детской больницы значительно расширились. По словам Хальзова, заметно увеличилась пропускная способность приемного покоя за счет большего числа боксов, включая мельцеровские, с отдельным входом с улицы и автономной системой вентиляции. Это позволяет обследовать детей с подозрением на карантинные инфекции, сообщает «ЧС-ИНФО».