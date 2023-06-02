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Документы певицы Земфиры пропали с сайта Коммерческого суда Парижа после раскрытия ее гражданства

Шоу-бизнес
Документы певицы Земфиры пропали с сайта Коммерческого суда Парижа после раскрытия ее гражданства

На сайте Коммерческого суда Парижа отсутствуют документы певицы Земфиры✱ (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Журналисты заметили их исчезновение после того, как в СМИ появились сведения о ее гражданстве.

В Telelgram-канале Shot сообщали, что при регистрации компании во Франции артистка указывала себя француженкой в необходимых документах. Журналисты заподозрили, что она все же получила паспорт государства, однако почему-то это опровергает.

После того, как в СМИ стали писать и о французском гражданстве певицы, она прокомментировала эти сообщения. Исполнительница отметила, что владеет лишь паспортом Российской Федерации.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
земфира гражданство франция
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