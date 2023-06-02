Россиян предупредили об опасности QR-кодов на объявлениях в почтовом ящике

Рекламные объявления крупных компаний все чаще начинают включать QR-коды, при сканировании которых открываются сайты для приобретения их товаров или услуг. Мошенники могут воспользоваться растущей популярностью этих графических изображений для обмана граждан. Например, через QR-код отправлять пользователя на фишинговый сайт, где он потеряет свои персональные данные или деньги.