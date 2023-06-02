Россиян предупредили об опасности QR-кодов на объявлениях в почтовом ящике

Рекламные брошюры с QR-кодами, которые распространяются по почтовым ящикам, стали частью новой схемы обмана россиян. Об этом предупредил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.
Рекламные объявления крупных компаний все чаще начинают включать QR-коды, при сканировании которых открываются сайты для приобретения их товаров или услуг. Мошенники могут воспользоваться растущей популярностью этих графических изображений для обмана граждан. Например, через QR-код отправлять пользователя на фишинговый сайт, где он потеряет свои персональные данные или деньги.
«Тут рекомендация только одна: помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если везде какую-то вещь или услугу продают за 100 рублей, а вы получили предложение купить ее за 50 рублей, то, скорее всего, есть какой-то скрытый нюанс», – предупредил Сизов в беседе с радио Sputnik.
Ранее эксперт по кибербезопаности Павел Коростелев рассказал, как не стать жертвой мошенника при аренде электросамоката с помощью QR-кода.