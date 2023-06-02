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Украинские военные ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области

Происшествия
Украинские военные ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории поселка Розовка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Очередной обстрел со стороны ВСУ пришелся по больничному городку в поселке Розовка, рассказал Рогов. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил о взрывах в городской черте Запорожья. По его словам, на подконтрольной Киеву части региона в ответ на удар «Геранями» сработала система ПВО Вооруженных сил Украины.
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