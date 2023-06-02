Украинские военные ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории поселка Розовка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Очередной обстрел со стороны ВСУ пришелся по больничному городку в поселке Розовка, рассказал Рогов. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил о взрывах в городской черте Запорожья. По его словам, на подконтрольной Киеву части региона в ответ на удар «Геранями» сработала система ПВО Вооруженных сил Украины.