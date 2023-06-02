Вячеслав Володин: Центры патриотической подготовки нужно открывать повсеместно

Парламентарий отметил, что такие центры необходимо создавать повсеместно. Инициативу следует закрепить законодательно, передают «Ветеранские вести». Это нужно для того, чтобы те, кто по какой-то причине не служил в армии, смог пройти первичную подготовку, приобрести знания и навыки для защиты своей Родины. Опыт Курской области требует дополнительного изучения, чтобы на его основе приступить к выработке соответствующих законопроектов, заключил Вячеслав Володин.