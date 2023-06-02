Вячеслав Володин: Центры патриотической подготовки нужно открывать повсеместно

В рамках рабочего визите в Курскую область председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Центр поддержки и развития патриотического воспитания «Патриот». Там жители региона получают навыки военной и специальной подготовки.
Парламентарий отметил, что такие центры необходимо создавать повсеместно. Инициативу следует закрепить законодательно, передают «Ветеранские вести». Это нужно для того, чтобы те, кто по какой-то причине не служил в армии, смог пройти первичную подготовку, приобрести знания и навыки для защиты своей Родины. Опыт Курской области требует дополнительного изучения, чтобы на его основе приступить к выработке соответствующих законопроектов, заключил Вячеслав Володин.
Позицию спикера Госдумы поддержал основатель медиахолдинга «Ветеранские вести», депутат Саратовской областной думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. Он отметил, что воспитание настоящих защитников Отечества, которым занимаются в Центрах поддержки и развития патриотического воспитания «Патриот» в разных регионах страны, привитие правильных морально-нравственных ценностей является залогом успешного развития общества и процветания государства.