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Почта Молдавии снова отправляет посылки и письма в Россию после двухнедельного перерыва

Общество
Почта Молдавии снова отправляет посылки и письма в Россию после двухнедельного перерыва

Молдавский почтовый оператор возобновил отправку посылок и писем в Россию. Перерыв в работе сервиса составлял две недели, говорится на сайте государственного предприятия.

Напомним, что сотрудники «Почты Молдовы» предупредили о том, что отправка корреспонденции в РФ приостанавливается, 19 мая. Тогда происходящее объяснили «невозможностью отправки почты по данному направлению».

Теперь, как указано на сайте, со 2 июня прием всех почтовых отправлений в Россию возобновляется. Это касается EMS, писем и посылок.
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