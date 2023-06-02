Почта Молдавии снова отправляет посылки и письма в Россию после двухнедельного перерыва

Молдавский почтовый оператор возобновил отправку посылок и писем в Россию. Перерыв в работе сервиса составлял две недели, говорится на сайте государственного предприятия.
Напомним, что сотрудники «Почты Молдовы» предупредили о том, что отправка корреспонденции в РФ приостанавливается, 19 мая. Тогда происходящее объяснили «невозможностью отправки почты по данному направлению».
Теперь, как указано на сайте, со 2 июня прием всех почтовых отправлений в Россию возобновляется. Это касается EMS, писем и посылок.