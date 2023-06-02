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Российская армия уничтожила до взвода ВСУ ударами из ТОС «Солнцепек»

Армия
Российская армия уничтожила до взвода ВСУ ударами из ТОС «Солнцепек»

На Купянском направлении ВС РФ отличились успешными действиями во время столкновения с украинской армией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, на указанном участке бойцы группировки «Запад» армии РФ во время сражения воспользовались тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В итоге им удалось уничтожить до взвода живой силы ВСУ и одну единицу военной техники в полосе обороны первой танковой армии.

Отдельно начальник пресс-центра отметил, что авиация группировки продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противников. Также уничтожаются места хранения вооружений и военной техники 14-й и 92-й ОМБР и подразделений территориальной обороны.

Ранее ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Это произошло в ночь на 2 июня.
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