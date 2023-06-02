Российская армия уничтожила до взвода ВСУ ударами из ТОС «Солнцепек»

На Купянском направлении ВС РФ отличились успешными действиями во время столкновения с украинской армией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По словам Зыбинского, на указанном участке бойцы группировки «Запад» армии РФ во время сражения воспользовались тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В итоге им удалось уничтожить до взвода живой силы ВСУ и одну единицу военной техники в полосе обороны первой танковой армии.
Отдельно начальник пресс-центра отметил, что авиация группировки продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противников. Также уничтожаются места хранения вооружений и военной техники 14-й и 92-й ОМБР и подразделений территориальной обороны.
Ранее ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Это произошло в ночь на 2 июня.