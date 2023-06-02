Российская армия уничтожила до взвода ВСУ ударами из ТОС «Солнцепек»

По словам Зыбинского, на указанном участке бойцы группировки «Запад» армии РФ во время сражения воспользовались тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В итоге им удалось уничтожить до взвода живой силы ВСУ и одну единицу военной техники в полосе обороны первой танковой армии.