Политолог Лагин о проблемах поддержки Киева со стороны НАТО: «потенциал западного военного блока исчерпан»

При этом Москва продолжает активно наращивать военный потенциал и получает бесценный опыт в высокотехнологичных сражениях высокой интенсивности. По мнению собеседника ФАН, на Западе опасаются, что впоследствии он может быть использован для противостояния с государствами Европы.