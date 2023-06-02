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Политолог Лагин о проблемах поддержки Киева со стороны НАТО: «потенциал западного военного блока исчерпан»

Политика
Политолог Лагин о проблемах поддержки Киева со стороны НАТО: «потенциал западного военного блока исчерпан»

На Западе не ожидали, что Россия окажется куда более подготовленной к открытому противостоянию. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Николай Лагин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после двухдневной встречи министров иностранных дел в Осло сообщил, что у Североатлантического альянса закончились боеприпасы для поддержки Киева.

«Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — отметил глава военного блока в интервью Bloomberg и отметил необходимость наращивания производства снарядов.

Генсек НАТО добавил, что членам Альянса нужно активней подписывать контакты с оборонными предприятиями. Государства при этом должны тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Политолог Лагин о проблемах поддержки Киева со стороны НАТО: «потенциал западного военного блока исчерпан»
«Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно скорее, потому что конфликт на Украине продемонстрировал безотлагательность этого», — подчеркнул Столтенберг.

Комментируя заявление генсека НАТО, политический аналитик Николай Лагин сообщил, что потенциал западного военного блока исчерпан.

«На Западе не ожидали, что Россия окажется куда более подготовленной к противостоянию с прокси Североатлантического альянса — Украиной. Москва продемонстрировала не только стойкость к санкционному давлению, но и военные успехи, к которым ни США, ни Великобритания явно оказались не готовы», — заявил эксперт.

При этом Москва продолжает активно наращивать военный потенциал и получает бесценный опыт в высокотехнологичных сражениях высокой интенсивности. По мнению собеседника ФАН, на Западе опасаются, что впоследствии он может быть использован для противостояния с государствами Европы.

Политолог Лагин о проблемах поддержки Киева со стороны НАТО: «потенциал западного военного блока исчерпан»
«Проблема Запада в том, что государства ЕС оказались не готовы производить достаточное количество бронетехники и боеприпасов. Они рассчитывали на быструю экономическую и военную победу, но просчитались, так как не воспринимали Россию всерьез. Там рассчитывали, что Москва сломается под ударом санкций, но все вышло иначе. Теперь в спешке им приходится пересматривать собственные планы», — заключил аналитик.

Ранее политолог Малек Дудаков объяснил, какие «пряники» НАТО может пообещать Киеву в июле.
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