Генеральная прокуратура РФ намерена проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

Производитель батончиков Mars неоднократно объявлял о помощи Украине. В последний раз он сообщил о том, что направит ей 13,5 миллионов долларов. Как передает Telegram-канал SHOT, в Генпрокуратуру РФ поступила просьба проверить его на финансирование ВСУ.
С соответствующим требованием выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его данным, предприятие ранее заявило, что деньги с российского бизнеса будут отправляться на Украину. Также он подчеркнул, что кроме Киева в рамках программы помощи населению и домашним животным производитель собирается поддержать и агентство США по международному развитию, которое, по предварительной информации, сотрудничает с ЦРУ.
Следует отметить, что Mars, даже после объявления о прекращении работы в России, продолжает получать прибыль. Заводы в некоторых регионах РФ производят продукцию компании. Известно, что в прошлом году доход предприятия составил 177 миллиардов рублей.
Ранее Бородин рекомендовал признать сбежавшую из страны актрису Яну Троянову иностранным агентом. Кроме того, он попросил проверить ее на вероятное спонсирование украинских войск.