Генеральная прокуратура РФ намерена проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ

С соответствующим требованием выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его данным, предприятие ранее заявило, что деньги с российского бизнеса будут отправляться на Украину. Также он подчеркнул, что кроме Киева в рамках программы помощи населению и домашним животным производитель собирается поддержать и агентство США по международному развитию, которое, по предварительной информации, сотрудничает с ЦРУ.