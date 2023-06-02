Московский суд отказал шоумену Максиму Галкину в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск шоумена Максима Галкина✱ (признан на территории России иноагентом) на исключение из реестра иностранных агентов. Обращение рассмотрели на заседании.
Юморист направил иск к Министерству юстиции РФ, требуя пересмотра своего статуса. Однако в суде его обращение оставили без поддержки. Артиста включили в соответсвующий реестр в сентябре 2022 года. Галкин неоднократно критиковал действия Вооруженных сил России, выступал против спецоперации.
До этого блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом) также намеревался добиться пересмотра статуса. Однако суд также отклонил его иск.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами