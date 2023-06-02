Киев сильно навредит Европейскому союзу, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой. Соответствующей информацией поделился заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Об этом он заявил 2 июня, в пятницу. Этим решением Правительство Украины может «выстрелить себе в ногу», добавил Галузин. Европа в таком случае может потерять свою самостоятельность в сфере энергетики: это приведет к еще большей зависимости от Вашингтона, отметил он.
«В случае непродления транзитного соглашения после 2024 года Украина нанесет удар по странам ЕС», — указал дипломат.
Прежде эмиссар КНР Ли Хуэй заявил, что Россия, Украина и Евросоюз выразили желание к урегулированию вооруженного противостояния.