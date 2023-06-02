МИД РФ: Киев навредит Евросоюзу в случае непродления соглашения по транзиту газа с Москвой

Об этом он заявил 2 июня, в пятницу. Этим решением Правительство Украины может «выстрелить себе в ногу», добавил Галузин. Европа в таком случае может потерять свою самостоятельность в сфере энергетики: это приведет к еще большей зависимости от Вашингтона, отметил он.