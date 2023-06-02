Две женщины погибли в результате обстрела дороги в Шебекинском городском округе со стороны ВСУ

Под ударом оказалась автотрасса в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. От полученных травм две женщины погибли на месте. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.