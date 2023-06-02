Две женщины погибли в результате обстрела дороги в Шебекинском городском округе со стороны ВСУ

ВС Украины произвели обстрел дороги в Шебекинском городском округе. В результате погибли две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Под ударом оказалась автотрасса в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. От полученных травм две женщины погибли на месте. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, украинские военные атаковали село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского округа. Жители населенных пунктов не пострадали.
Ранее Гладков рассказал о текущей обстановке в Белгородской области. Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами.