Институт ВЭБа: рубль и юань станут перспективнее доллара в валютных расчетах

Рублевые и юаневые расчеты считают самыми перспективными для замены долларовых. Эксперты института ВЭБа назвали альтернативные модели.
В расчетах со странами мира можно использовать криптовалюты, наднациональную единицу, а также цифровой «золотой рубль» на фоне «токсичности» евро и доллара. Столкнувшись с потоком западных санкций, Россия отчасти перешла на расчеты в рублях и юанях.
В денежной единице РФ ведутся свыше 70% расчетов со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако при оплате рублями есть угроза применения санкций в отношении партнеров.
При использовании юаня также есть подводные камни. Речь идет о повышении зависимости России от Китая в экономическом плане, о валютных рисках в связи с высокой зарегулированности валюты КНР.
Ранее специалисты отдела ФБА «Экономика сегодня» оценили курс рубля на ближайшее время. Эксперты прогнозировали его пик на конец мая.