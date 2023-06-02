Институт ВЭБа: рубль и юань станут перспективнее доллара в валютных расчетах

В расчетах со странами мира можно использовать криптовалюты, наднациональную единицу, а также цифровой «золотой рубль» на фоне «токсичности» евро и доллара. Столкнувшись с потоком западных санкций, Россия отчасти перешла на расчеты в рублях и юанях.