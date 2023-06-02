Актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в тайной продаже его винного бизнеса российскому олигарху из мести

Юристы Питта утверждают, что таким образом Джоли хотела привязать своего бывшего мужа к России и навредить его карьере. Сейчас сторона актера пытается оспорить сделку. Основанием к этому является заключенный при покупке виноградника договор, согласно которому продажа доли может быть совершена только при согласии сторон.