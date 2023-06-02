Актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в тайной продаже его винного бизнеса российскому олигарху из мести

Американский киноактер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в тайной продаже его бизнеса российскому олигарху. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, бывшая жена решила отомстить ему, продав свою долю в общем винограднике Chateau Miraval на юге Франции российскому олигарху Юрию Шефлеру. Стоимость винодельни составляла около 160 миллионов долларов.
Юристы Питта утверждают, что таким образом Джоли хотела привязать своего бывшего мужа к России и навредить его карьере. Сейчас сторона актера пытается оспорить сделку. Основанием к этому является заключенный при покупке виноградника договор, согласно которому продажа доли может быть совершена только при согласии сторон.
Ранее Анджелина Джоли изъявила желание поговорить с новой возлюбленной своего бывшего мужа — фитнес-тренером Инес Де Рамон. Предположительно, актриса хочет предостеречь девушку от ошибок в будущих отношениях с Питтом.