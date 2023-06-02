Красноярский экс-депутат получил 16 лет колонии за организацию убийства главного редактора газеты «Тон-М»

Краевой суд Красноярска признал экс-депутата Ису Хашиева виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова в 2017 году и приговорил к 16 годам заключения. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Суд избрал меру пресечения для Хашиева — 16 лет колонии строгого режима. При этом исполнитель убийства журналиста был приговорен к 14 годам лишения свободы.
Ранее депутата Государственного собрания Республики Алтай суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы за изнасилование 14-летней племянницы своей супруги. Девочка смогла рассказать о произошедшем лишь спустя два года после инцидента.