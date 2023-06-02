Политолог Жарихин: Теперь в реализации «зерновой сделки» у России развязаны руки

Как заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия уведомила Стамбульский координационный центр о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный под Одессой — на фоне отсутствия возобновления российского экспорта аммиака. По мнению политолога Владимира Жарихина, теперь у России развязаны руки, и она способна заставить партнеров полностью выполнять соглашение.
«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный до тех пор, пока не возобновлен экспорт аммиака из РФ. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик. По его словам, ООН обеспокоена замедлением исполнения черноморской зерновой инициативы.
Напомним, с 18 мая Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, так как Москва заявляла — часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской агропродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. «Если прогресса по соглашению не будет, то Россия будет считать, что оно уже не работает», — заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.
Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» — один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки. Ранее источники в Киеве сообщали, что Украина готова пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. В Москве такую возможность исключили.
Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» был построен в конце 1970-х годов, по нему ежегодно транспортировалось более 2,5 миллионов тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022-го. Аммиак — ключевой компонент минеральных удобрений, и до начала украинского конфликта на долю РФ приходилось 20% перевозимого морем аммиака в мире. Также Россия требует возобновить поставки сельхозтехники и запчастей, разблокировать зарубежные активы и счетов российских агрокомпаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе межбанковских сообщений SWIFT. В конце мая Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Россия и так долго терпела саботаж сделки Западом, но не намерена делать это и дальше.
«Я думаю, что сейчас Россия гораздо более жестко обозначит условия, на которых возможно продление «черноморского соглашения». То есть, с четко прописанными сроками и совершенно конкретными действиями со стороны других гарантов сделки — Турции и, главное, ООН. Мы же прекрасно понимаем, что раньше выдвигать такие жесткие условия нам немного мешала избирательная кампания в Турции. Президенту Реджепу Эрдогану нужно было во что бы то ни стало переизбраться на очередной срок, а сделка приносила его стране огромные прибыли. Но сейчас выборы в Турции закончились, и позиция России стала более жесткой, что вполне логично», — указал аналитик.
Теперь у России развязаны руки, и мы способны заставить партнеров по сделке играть по нашим правилам, указал он.
«Сейчас мы действуем так, как нам необходимо было действовать с самого начала, если бы не привходящие, но весьма важные для нас обстоятельства. Не хочу выглядеть Кассандрой, но мне кажется, что нам давно пора требовать от партнеров выполнять все оговоренные условия — включая возобновление работы аммиакопровода и снятия санкций с наших поставок зерна и удобрений на мировой рынок. Мы долго терпели то, что страны Запада прикрывались генсеком ООН, а сами открыто саботировали взятые на себя обязательства. Теперь, как говорится, результат налицо. Тот же американский «Ньюсуик» прямо написал: «На выборах в Турции победил Путин». Конечно, это выглядит преувеличением, но, как говорится, «что-то в этом есть», — заключил Жарихин.
Напомним, «зерновую сделку» Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022-го, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Договор предусматривает поставки агропродукции из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.