Швейцарский парламент отклонил разрешающие реэкспорт вооружений на Украину поправки

Нижняя палата парламента Швейцарии на заседании 1 июня проголосовала против инициативы о внесении исключения в закон о военной технике, который запрещает поставки вооружений в страны, где идут активные боевые действия.
По информации газеты Tages-Anzeiger, принятие поправок разрешило бы реэкспорт оружия на Украину. Однако против нововведений выступили 98 членов нижней палаты, а поддержали — 75.
В свою очередь представитель Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор открыто раскритиковал инициативу. Он сказал, что разрешение на реэкспорт воюющей стране нарушит нейтралитет Берна.
Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Также Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт РФ и Украины.