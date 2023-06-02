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Швейцарский парламент отклонил разрешающие реэкспорт вооружений на Украину поправки

Политика
Швейцарский парламент отклонил разрешающие реэкспорт вооружений на Украину поправки

Нижняя палата парламента Швейцарии на заседании 1 июня проголосовала против инициативы о внесении исключения в закон о военной технике, который запрещает поставки вооружений в страны, где идут активные боевые действия.

По информации газеты Tages-Anzeiger, принятие поправок разрешило бы реэкспорт оружия на Украину. Однако против нововведений выступили 98 членов нижней палаты, а поддержали — 75.

В свою очередь представитель Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор открыто раскритиковал инициативу. Он сказал, что разрешение на реэкспорт воюющей стране нарушит нейтралитет Берна.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Также Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт РФ и Украины.
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