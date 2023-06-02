Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников

Зампред Государственной думы Владислав Даванков заявил, что нужно разработать закон, отменяющих домашние задания в школах. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
Вице-спикер заявил, что поднимет на обсуждение данный вопрос на ближайшей встрече со столичным департаментом науки и образования. По словам Даванкова, сейчас самое удачное время для отмены домашних заданий.
По его мнению, разгрузка школьников и преподавателей будет положительным опытом для всех. Депутат считает, что детей необходимо учить взаимодействию с информационными технологиями и важно разработать специальные центры, которые будут доступны всем слоям населения.
Ранее Владислав Даванков предложил смягчить правила парковки автомобилей в Москве. Он считает, что первые 15 минут нахождения автомобиля на стоянке должны быть бесплатными, а также проводить эвакуацию только тех машин, которые мешают проезду.