Два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и автомобиля на Василевском острове в Петербурге

Очевидцы сообщили о серьезной дорожной аварии у дома №54 на Малом проспекте Василевского острова. Как передает телеканал 78.ru, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и мотоцикл.
По предварительным данным, оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что в легковушка является такси. Пассажиры которые в момент ДТП находились в нем, не пострадали.
По словам свидетелей, легковой автомобиль выезжал с парковки, и при повороте налево через сплошную полосу в него врезался мотоцикл. В настоящий момент на месте аварии сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников ГИБДД. Возле комплекса «Раздолье» в пригороде Брянска были замечены помятые автомобили «Шкода» представителей Госавтоинспекции и «Мазда».