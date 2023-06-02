Опрос ФОМ показал: 45% россиян считают связанные с СВО события наиболее важными и значимыми

При этом февральские результаты еженедельных опросов ФОМ свидетельствовали о том, что таких россиян было от 30% до чуть более 40%. А данные за 5 мая говорят о 34% людей, которые сильно переживают за события на фронте. С середины мая наблюдался подъем значимости СВО в глазах граждан РФ, который и привел к 11-процентному росту к началу июня.