Опрос ФОМ показал: 45% россиян считают связанные с СВО события наиболее важными и значимыми

Данные фонда «Общественное Мнение» (ФОМ) говорят о том, что за последнюю неделю 45% жителей Российской Федерации считают события, связанные с проведением спецоперации, наиболее важными.
При этом февральские результаты еженедельных опросов ФОМ свидетельствовали о том, что таких россиян было от 30% до чуть более 40%. А данные за 5 мая говорят о 34% людей, которые сильно переживают за события на фронте. С середины мая наблюдался подъем значимости СВО в глазах граждан РФ, который и привел к 11-процентному росту к началу июня.
Ранее замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что благодаря частичной мобилизации удалось сформировать более 280 воинских частей и подразделений. Об этом пишет журнал Минобороны «Военные комиссариаты России».