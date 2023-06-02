Получивший ранение при обстреле Алмазной десятилетний мальчик скончался в больнице

Десятилетний мальчик, который получил ранение головы в результате обстрела города Алмазная со стороны ВСУ, скончался в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, специалисты предпринимали все возможные средства для борьбы за жизнь ребенка. Однако мальчик так и не пришел в сознание. Пасечник принес соболезнования родным и близким несовершеннолетнего.
Аламзная подверглась обстрелу со сторону украинских военнослужащих 28 мая. При ударе погибли два человека, еще восемь жителей пострадали.