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Получивший ранение при обстреле Алмазной десятилетний мальчик скончался в больнице

Происшествия
Получивший ранение при обстреле Алмазной десятилетний мальчик скончался в больнице

Десятилетний мальчик, который получил ранение головы в результате обстрела города Алмазная со стороны ВСУ, скончался в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, специалисты предпринимали все возможные средства для борьбы за жизнь ребенка. Однако мальчик так и не пришел в сознание. Пасечник принес соболезнования родным и близким несовершеннолетнего.

Аламзная подверглась обстрелу со сторону украинских военнослужащих 28 мая. При ударе погибли два человека, еще восемь жителей пострадали.
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