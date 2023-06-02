Стало известно первоначальное название хита рок-группы Queen «Богемская рапсодия»

Выставленный на торги аукциона Sotheby's черновик рок-группы Queen раскрыл первоначальное название «Богемской рапсодии». Об этом сообщает The Guardian.
Аукционный дом выставил на продажу более тысячи вещей фронтмена группы Фредди Меркьюри, среди которых сохранились написанные от руки тексты некоторых хитов. Среди лотов можно найти черновик 1975 года, который раскрывает рабочее название песни Bohemian Rapsody («Богемская рапсодия»).
Ранняя версия знаменитой композиции была написана на брендированной бумаге несуществующей в наши дни британской авиакомпании British Midland. Согласно рукописи, изначальное название песни было «Монгольская рапсодия». Однако после Меркьюри перечеркнул его, заменив на «Богемскую».
Часть написанного от руки текста вошла в конечный вариант хита. Начальная цена лота составляет 800 тысяч фунтов стерлингов (примерно 80 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что музыкальный каталог группы Queen и права на песни могут быть проданы за 1 млрд долларов.