Стало известно первоначальное название хита рок-группы Queen «Богемская рапсодия»

Ранняя версия знаменитой композиции была написана на брендированной бумаге несуществующей в наши дни британской авиакомпании British Midland. Согласно рукописи, изначальное название песни было «Монгольская рапсодия». Однако после Меркьюри перечеркнул его, заменив на «Богемскую».