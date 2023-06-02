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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о передаче Молдавии шести самолетов с оружием и боеприпасами

Политика
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о передаче Молдавии шести самолетов с оружием и боеприпасами

Польша передала Молдавии шесть самолетов с оружием, боеприпасами и оборудованием для оснащения полиции. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Власти Польши уточнили, что поставка осуществлялась на фоне «попыток внутренней дестабилизации» в европейской стране. По словам Каминьского, в Кишинев улетели два самолета Hercules и четыре CASA.

До этого в Варшаве прошла девятая сессия Парламентской ассамблеи Молдавии и Польши. В рамках мероприятия стороны подписали совместную декларацию, которой в том числе указывалось о предоставлении поляками политической и экономической поддержки Кишиневу.
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