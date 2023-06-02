Желающие освежиться воры вынесли из магазина хозтоваров в Петербурге дезодорантов на 16 тысяч рублей

Двое мужчин украли из магазина хозтоваров на Ленинском проспекте в Петербурге дезодоранты на общую сумму 16 тысяч рублей. Администрация торговой точки планирует обратиться в полицию.
При этом в тот день был ограблен еще один магазин этой же сети. По предварительной информации, это могли быть те же воры, сообщает Telegram-канал «Мегаполис». Администрация обратится в правоохранительные органы, но сомневается в том, что преступников будут усердно искать.
Ранее вор в медицинской маске с автоматом совершил ограбление автосервиса в Москве. Преступник направил оружие на сотрудника организации и потребовал отдать ему деньги из кассы.