Более двух миллионов рублей потратят на новые вольеры в белгородском приюте для животных

Как пишет ИА «Бел.Ру», работами по сборке и установке будет заниматься одна из местных компаний. Размер конструкции – 1,8 на 3 м, высота – 2,32 м. Всего специалисты изготовят и установят 46 вольеров по 23 в два ряда с общей задней стенкой. Крышу построят двухскатную с уклоном к центру и водостоками. Каркас кровли сделают из профильной трубы.