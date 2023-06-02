Более двух миллионов рублей потратят на новые вольеры в белгородском приюте для животных

Белгорблагоустройство заключило договор на сборку и монтаж вольеров в приюте для содержания бездомных собак в Белгороде по адресу ул. Коммунальная, 22. На эти цели направили 2,2 млн рублей. Об этом говорится в документах госзакупки.
Как пишет ИА «Бел.Ру», работами по сборке и установке будет заниматься одна из местных компаний. Размер конструкции – 1,8 на 3 м, высота – 2,32 м. Всего специалисты изготовят и установят 46 вольеров по 23 в два ряда с общей задней стенкой. Крышу построят двухскатную с уклоном к центру и водостоками. Каркас кровли сделают из профильной трубы.
Дверь в вольеры будет открываться наружу и запираться снаружи специальным запирающим приспособлением. Переднюю стенку выполнят из металлопроката. Там же установят поилки, оборудованные поворотным запорным механизмом, обеспечивающим возможность безопасной подачи пищи и воды.