В новом выпуске программы «Грани свободы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась с главным редактором российского информационного агентства ANNA-News, полковником в отставке, кандидатом военных наук Анатолием Матвийчуком.
Гость программы уверен, что на данный момент украинская армия «обезглавлена» и не управляется практически никем из национального руководства страны.
«Я полагаю, что на Украине создан координационный штаб НАТО и управляется эта армия сейчас офицерами НАТО. Но уже национальной армией мы ее назвать не можем. Я ее называю эрзац-армия, которая выполняет функции политического заказа стран НАТО», — заключил Анатолий Матвийчук.
Кандидат военных наук постарался объяснить сложные вещи простым языком. Что сейчас из себя представляет специальная военная операция и почему текущая геополитическая ситуация создает США идеальные условия для торговли оружием? Эти и другие, не менее важные темы Мира Тэрада и Анатолий Матвийчук обсудили в новом выпуске передачи «Грани свободы».