«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Анатолий Матвийчук

Кандидат военных наук постарался объяснить сложные вещи простым языком. Что сейчас из себя представляет специальная военная операция и почему текущая геополитическая ситуация создает США идеальные условия для торговли оружием? Эти и другие, не менее важные темы Мира Тэрада и Анатолий Матвийчук обсудили в новом выпуске передачи «Грани свободы».