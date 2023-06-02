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Огнеборцы ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области

Происшествия
Огнеборцы ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области

Специалисты за минувшие сутки ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Были потушены очаги возгорания в Режевском, Сосьвинском, Тугулымском городских округах, Махневском муниципальном образовании, Камышловском муниципальном районе и Верхней Пышме.

На конец дня в Свердловской области продолжают действовать 23 возгорания на площади 5,2 тысячи гектаров. Из них 17 пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров локализованы. Борются с возгораниями около 900 специалистов, а также 140 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь распространения лесных пожаров в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа за минувшие сутки увеличилась вдвое.
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