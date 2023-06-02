Огнеборцы ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области

На конец дня в Свердловской области продолжают действовать 23 возгорания на площади 5,2 тысячи гектаров. Из них 17 пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров локализованы. Борются с возгораниями около 900 специалистов, а также 140 единиц техники.