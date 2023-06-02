В Турции предостерегли Украину от провокаций в Черном море

Атака на «Турецкий поток» приведет к «дипломатическому кризису с участием многих стран». Об этом в интервью турецким СМИ заявила профессор Нуршин Атешоглу Гюней, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции.
Комментируя заявления российского Минобороны о том, что Украина пыталась атаковать корабли, охранявшие газопроводы, Гюней отметила:
«Если выяснится, что это была попытка нападения на "Турецкий поток", то это, конечно, не очень хорошо. Это газопровод, по которому газ идет из России в Турцию и далее на Запад, то есть в Европу».
По словам члена Совета по безопасности и внешней политике при Эрдогане, ей уже сообщали о возможности украинской атаки на газопроводы.
«До меня уже доходили слухи, скажем так, от международных папарацци, что такой инцидент может произойти. В воздухе витали досужие разговоры. Не зная подробностей, я надеюсь, что нападение не нанесло серьезного ущерба, потому что газопровод очень важен, — заявила профессор Гюней. — Помимо технического вопроса о продолжении поставок газа, особенно если это произойдет в пределах ИЭЗ Турции, такая атака повлечет за собой дипломатический кризис с участием многих стран».
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что 24 мая украинские силы атаковали российское военное судно в Черном море. Согласно заявлению, три беспилотных скоростных катера предприняли попытку напасть на корабль «Иван Хурс». Нападение предотвратили. Министерство заявило, что задачей корабля была защита трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Совет по безопасности и внешней политике при президенте Турции был создан в 2018 году. Его члены назначаются лично главой республики. В обязанности Совета входит разработка стратегии и политических предложений наряду с решениями турецкого лидера, предоставление отчетов президенту, консультирование государственных учреждений в своей сфере компетенции и выполнение поручений президента. Реджеп Тайип Эрдоган регулярно председательствует на заседаниях органа.