В Турции предостерегли Украину от провокаций в Черном море

Совет по безопасности и внешней политике при президенте Турции был создан в 2018 году. Его члены назначаются лично главой республики. В обязанности Совета входит разработка стратегии и политических предложений наряду с решениями турецкого лидера, предоставление отчетов президенту, консультирование государственных учреждений в своей сфере компетенции и выполнение поручений президента. Реджеп Тайип Эрдоган регулярно председательствует на заседаниях органа.