Алтайского депутата приговорили к 8,5 годам колонии за изнасилование 14-летней племянницы своей супруги

Депутата Государственного собрания Республики Алтай суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По данным следствия, в конце 2019 года чиновник совершил сексуальное насилие в отношении 14-летней племянницы своей жены в Барнауле. Школьница смогла рассказать о случившемся только спустя два года. По некоторым данным, депутат совершал и другие развратные действия с несовершеннолетней.
Судебная инстанция назначила насильнику наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Отмечается, что в ходе предварительного слушания, подсудимый от дачи показаний отказался.
Ранее отчим изнасиловал 14-летннюю падчерицу в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители решают вопросы о возбуждении уголовного дела.