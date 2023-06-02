Алтайского депутата приговорили к 8,5 годам колонии за изнасилование 14-летней племянницы своей супруги

По данным следствия, в конце 2019 года чиновник совершил сексуальное насилие в отношении 14-летней племянницы своей жены в Барнауле. Школьница смогла рассказать о случившемся только спустя два года. По некоторым данным, депутат совершал и другие развратные действия с несовершеннолетней.