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Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на трассе «Кола» в Карелии

Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на трассе «Кола» в Карелии

Поздним вечером, в 20:30 по московскому времени, 1 июня в шести километрах от поселка Пушной в Беломорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По данным Госавтоинспекции, погибли три человека.

На 793-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» столкнулись два транспортных средства. В результате от полученных ранений скончались на месте два взрослых человека и один ребенок, их личности сейчас устанавливаются.

Еще двое участников ДТП получили травмы, они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины произошедшего.

Ранее смертельное ДТП произошло в Кемеровской области. Причиной инцидента стали утка с утятами. Водитель самосвала Shacman не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди грузовиком Scania.
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