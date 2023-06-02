Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на трассе «Кола» в Карелии

Поздним вечером, в 20:30 по московскому времени, 1 июня в шести километрах от поселка Пушной в Беломорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По данным Госавтоинспекции, погибли три человека.