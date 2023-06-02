Москвич выбил ногой стеклянную створку турникета метрополитена, которая не выпустила его из подзмеки

Житель Москвы в возрасте 36 лет выбил стеклянную створку столичного метрополитена, так как механизм не выпустил его из подземки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Злоумышленник следовал по вестибюлю станции метро «Южная». После того как дверки не сработали, он нанес по ним удар ногой. Из-за этого одна из створок отлетела и разбилась. В надзорном органе отметили, что она пришла в полную непригодность. Позже мужчина вышел через соседний турникет.
Действия правонарушителя попадают под уголовную ответственность. За порчу имущества на объекте общественного транспорта применяется статья 214 УК РФ.
Ранее пассажир упал на рельсы, находясь на станции метро «Белорусская». Спасти мужчину помог сотрудник столичной полиции.