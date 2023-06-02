Москвич выбил ногой стеклянную створку турникета метрополитена, которая не выпустила его из подзмеки

Злоумышленник следовал по вестибюлю станции метро «Южная». После того как дверки не сработали, он нанес по ним удар ногой. Из-за этого одна из створок отлетела и разбилась. В надзорном органе отметили, что она пришла в полную непригодность. Позже мужчина вышел через соседний турникет.