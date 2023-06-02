Жители Марий Эл в 2023 году потратили на покупки 39,8 млрд рублей

С января по апрель нынешнего года жители Республики Марий Эл потратили на приобретение различных товаров 39,8 миллиардов рублей. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная часть товаров, а именно 97,4%, была реализована торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, сообщает ИА «МедиаПоток». Доля продуктов питания, напитков и табачной продукции в общем торговом обороте составила 55,4%. За первые четыре месяца нынешнего года таких товаров в республике было приобретено на сумму 22 миллиарда рублей. Это на 5,1% больше, чем с января по апрель 2022 года.
Доля покупок на розничных рынках и ярмарках составила 2,6%, а товаров на них гражданам было продано на сумму 1 029,7 миллиона рублей. В кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания жители Марий Эл с января по апрель 2023 года потратили 2,8 миллиарда рублей, что на 6,1% больше, чем за такой же период прошлого года.