Жители Марий Эл в 2023 году потратили на покупки 39,8 млрд рублей

Доля покупок на розничных рынках и ярмарках составила 2,6%, а товаров на них гражданам было продано на сумму 1 029,7 миллиона рублей. В кафе, барах, ресторанах и других предприятиях общественного питания жители Марий Эл с января по апрель 2023 года потратили 2,8 миллиарда рублей, что на 6,1% больше, чем за такой же период прошлого года.